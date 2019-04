Die branchenführende Allgemeine Plakatgesellschaft (APG) mit Hauptsitz in Genf wurde ebenfalls vermehrt durch verärgerte Bürger kontaktiert, teilte die Medienstelle auf Anfrage mit. Die APG stehe aber in keinerlei Verbindung mit dem obszönen Plakat.

Bei Swissplakat wurden nun als Folge die internen Abläufe geändert. Wirth erklärt, man habe Restriktionen eingeführt und verzichte in Zukunft gänzlich auf erotische Werbung. Auch wolle man jedes künftige Plakat einer letztinstanzlichen Kontrolle unterziehen, um so weitere Zwischenfälle zu verhindern.

Das Werbeplakat, das an verschiedenen Orten im Kanton Solothurn hängt, zeigt eine halbnackte Frau mit goldener Hasenmaske, untermauert mit dem Schriftzug: «Ostern? Eier lecken! Wenn rasiert...». Einige finden die zweideutige Botschaft, die der Sex-Club Olymp aus Oberbuchsiten da verbreitet, daneben. So auch Leserin Esther Lawrence, die das Plakat in Breitenbach gesehen hat und klar und deutlich sagt: «Das Oster-Plakat des Club «Olymp» geht mir enorm gegen den Strich!».

Um solche Vorfälle wie bei Swissplakat zu verhindern, werden Plakate bei der APG anfangs einer Sujetkontrolle unterzogen. Inhalte, die beispielsweise zu stark auf Erotik, Nikotin oder Alkohol abzielen werden nicht zugelassen. Die Medienstelle der APG verweist auf die Schweizerische Lauterkeitskommission, bei der jederzeit Beschwerde gegen Werbeinhalte eingereicht werden kann.

Auf Anfrage beim Erotik Club selbst konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das Plakat sehr positiv aufgenommen wurde. Bestehende Kunden hätten sich über die Werbung gefreut und es konnten einige Neu-Kunden dazugewonnen werden. Man habe versucht, frischen Wind in den Club zu bringen. Dies mit Erfolg, so der Geschäftsführer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Auch im Nachbarkanton Bern erregte das Werbeplakat die Gemüter: