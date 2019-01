In Rüttenen kam es laut Medienmitteilung der Kantonspolizei um 08:50 Uhr auf der Oberen Steingrubenstrasse zu einem Unfall. Zwischen Rüttenen und Solothurn verlor eine Automobilistin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern und fuhr schliesslich eine Böschung hinunter. Dabei überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Lenkerin wurde leicht verletzt, das Auto erlitt Totalschaden.

In Grenchen ereignete sich um 10:30 Uhr auf der Bannstrasse einen Unfall. Ein Automobilist bemerkte während der Fahrt vom Grenchenberg in Richtung Grenchen, dass an seinem Auto die Bremsen nicht mehr richtig funktionieren. Als Folge davon steuerte der Mann sein Fahrzeug bewusst nach rechts, wo das Auto ausserhalb der Fahrbahn frontal mit einem Baum kollidierte. Der Lenker blieb unverletzt, das Auto erlitt Totalschaden.

In Seewen verlor eine Lenkerin auf der Grellingerstrasse um 12:10 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Von Seewen herkommend und talwärts in Richtung Grellingen fahrend verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam ins Schleudern, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in einen Baum. Die Lenkerin wurde leicht verletzt, das Auto erlitt Totalschaden.

In Meltingen verunfallte laut der Kantonspolizei ein Lastwagen um 14:30 Uhr auf der Hauptstrasse. Der Anhänger eines Lastwagens geriet zwischen Nunningen und Fehren ins Schleudern und dadurch leicht auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Bei diesem Unfall zog sich die Autofahrerin Verletzungen zu, die eine Einweisung in ein Spital erforderlich machten. Das Auto erlitt Totalschaden.

In Oensigen kam es um 15:30 auf der Autostrasse zu einem Unfall. Aus noch unbekannten Gründen geriet ein Automobilist auf der Autostrasse zwischen Oensingen und Balsthal auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen kam. Der Autofahrer wurde dabei mittelschwer verletzt und musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden, das Auto erlitt Totalschaden. Aufgrund dieses Ereignisses musste die Autostrasse während rund 2 ½ Stunden gesperrt werden, eine Umleitung via Lehngasse wurde eingerichtet. (kaw)