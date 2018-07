Tiere mieten, das klingt ja erst einmal komisch. Doch wer mit Lamas, Eseln, Ziegen, Pferden oder Ponys etwas Zeit in der Natur verbringen, sich bewegen und gleichzeitig seine Fähigkeiten als Tierflüsterer testen will, der tut genau das: Er engagiert einen oder mehrere Vierbeiner, um sich an deren Seite von A nach B zu bewegen, natürlich in Begleitung kundiger (menschlicher) Führung.

Das Wandern mit Tieren oder auch «Animal Trekking» genannt, wird immer öfter von Züchtern und Bauernhöfen angeboten. «Die Nachfrage steigt», sagt Tanja Burkolter von «Lamatrekking im Bucheggberg». Sie und vier ihrer Tiere liefen auf der gestrigen 3. Etappe im «Buechibärg» mit der Wandergruppe mit. Die 125 mitwandernden Leserinnen und Leser hatten Freude an der tierischen Begleitung.