Am Freitag, kurz vor 10.45 Uhr, war der Lenker eines Lastwagens mit Anhänger auf dem Überholstreifen der Autobahn A1 in Richtung Bern unterwegs. Aus derzeit noch unbekannten Gründen verlor er kurz vor der Ausfahrt Oensingen die Kontrolle über die Fahrzeugkombination.

Nachdem er ausserhalb des Pannenstreifens in die Leiteinrichtung prallte, lenkte er sein Gefährt nach links, überfuhr beide Fahrbahnen, prallte in die Mittelleiteinrichtung und durchbrach diese. Schliesslich kam der Anhängerzug auf dem Überholstreifen der Autobahn in Richtung Zürich zum Stillstand.