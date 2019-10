Die präparierten Cervelats enthielten Rasierklingen und Stecknadeln, wie aus der Anklage hervorgeht. Auch Rattengift wurde nachgewiesen. Vor Gericht stand am Mittwochmorgen aber nicht etwa irgend ein mutmasslicher Hundehasser, sondern die Halterin von Jagdterrier «Franky» und den beiden Malinois «Hidalgo» und «Dart». Dass seine Mandantin als Angeklagte vor dem Gericht stehe, sei «ein Skandal», fand der Verteidiger harte Worte. Die junge Frau sei nicht Täterin, sondern Opfer.

Das Gericht sah dies genauso. Es sprach die junge Frau wegen fehlender Beweise frei.

Diese konnte die Anklage nicht vorbringen. Es gebe eine ganze Reihe von Indizien, die den unzweifelhaften Schluss zuliessen, dass die Frau ihre Hunde qualvoll getötet habe, um an Geld zu kommen, so die Anwältin des kantonalen Veterinärdienstes. Sie hatte für die Angeklagte eine angemessene Strafe und die Auferlegung der Verfahrenskosten gefordert.

Die Hundehalterin hatte nach dem Tod ihrer drei Tiere in den Sozialen Medien einen Spendenaufruf platziert, um die Kosten für die Notoperation aufzutreiben und Opfern in einer ähnlichen Situation zu helfen. Das Mitleid war gross und so kamen laut Überweisungsbeschluss rund 19'000 Franken zusammen.

Eines der Indizien, das die Anwältin anführte, war der Hundekot, der im Garten der Angeklagten gefunden wurde. Dieser enthielt Rattengift. Da das Gift ein bis zwei Tage braucht, bis es ausgeschieden wird, geht die Anklage davon aus, dass den Hunden zuerst Rattengift gefüttert wurde und erst am Tattag die Cervelats mit den Rasierklingen und Stecknadeln. Es sei unwahrscheinlich, dass jemand gleich zweimal Köder im Garten der Frau platziert habe, so die Sicht der Anwältin.

Die Rechtsvertreterin der Veterinärbehörden gab auch zu bedenken, dass der Vater der Hundehalterin den Ermittlern berichtete, er habe einmal eine Nadel in einem Pouletstück gefunden, das seine Tochter gekocht habe.