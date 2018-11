Bereits in der Brandnacht haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Feuer aufgenommen. Im Vordergrund standen dabei die Ermittlungen der Brandursache und die Identifizierung der beim Brand ums Leben gekommenen Menschen. Erste Ergebnisse zur Brandursache wurden bereits am Montag bekannt gegeben: Eine Zigarette hatte das Inferno ausgelöst. In diesem Zusammenhang hat die Polizei eine Person vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat seither eine Strafuntersuchung eröffnet.

Mittlerweile ist auch die Identität der Opfer geklärt. «In Zusammenarbeit mit einem Institut für Rechtsmedizin konnte die Identität der sechs Todesopfer in der Zwischenzeit weitgehend geklärt werden», teilt die Solothurner Kantonspolizei am Dienstagabend mit. Bei den Verstorbenen handelt es sich um vier erwachsene Personen im Alter zwischen 27 und 33 Jahren, ein Kleinkind sowie um ein Kind im Schulalter.

Sämtliche Opfer gehörten zwei Familien an: In einer vierköpfigen eritreischen Familie starben die beiden Eltern und ein Kind, ein Kind überlebte. In einer fünfköpfigen äthiopischen Familie starben die beiden Eltern und ein Kind, 2 weitere Kinder überlebten. Die beiden Familien bewohnten im Brandhaus jeweils eine Wohnung. Die überlebenden Kinder befinden sich nach wie vor in einem Spital. Zwei davon sind schwer und eines mittelschwer verletzt. Nähere Angaben zu den Opfern sind aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht möglich. (kps/rka)