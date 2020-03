Geladenes Boot kippt auf Autobahn – A1 bei Härkingen total gesperrt

Ein Auto mit Anhänger kam um zirka 13.30 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Zürich ins Schleudern. Das geladene Boot rutschte vom Anhänger auf die linke Fahrspur. Der Anhänger selbst blockierte den rechten, was eine totale Sperrung bedeutete. Die Bergung des Bootanhängers dauerte an. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau zwischen Niederbipp und der Verzweigung Härkingen. Weil Verkehrsteilnehmer auf das Kantonsstrassennetz auswichen, war die Hauptstrasse zwischen Oensingen und Egerkingen überlastet.

Nach 14 Uhr war auf der A1 noch der linke Fahrstreifen gesperrt, wie der TCS-Verkehrsinfo meldete. Reisenden aus Richtung Bern in Richtung Luzern/Gotthard wurde empfohlen, ab der Verzweigung A1 Wankdorf via A6 / A8 zu reisen.

Nach 15 Uhr waren es zwischen Wangen an der Aare und der Verzweigung Härkingen immer noch 9 km Stau. Es musste mit einem Zeitverlust von bis zu 30 Minuten gerechnet werden.