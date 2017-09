Begehrlichkeiten geweckt

Die Kritik der Finanzkontrolleure wirft ein schlechtes Licht auf die jüngeren Kapitel der hiesigen Verkehrspolitik. Denn die Frage, ob der Weissensteintunnel saniert wird oder nicht, kam einem nationalen Probelauf gleich. Kein Wunder, befürchtet die EFK «eine präjudizierende Wirkung für künftige Entscheide».

Seit das Schweizer Stimmvolk im Jahr 2014 einer umfassenden Ausbau-Vorlage zugestimmt hat, ist der Bund angehalten, die Kosten des Regionalverkehrs gemeinsam mit den Kantonen in den Griff zu bekommen. Das bedeutet auch: Vor grösseren Investitionen in regionale Linien, die nicht zu mindestens 30 Prozent selbsttragend sind, müssen Alternativen wie Busverbindungen geprüft werden.

Zweifellos eine schwierige Ausgangslage für die Linie zwischen Solothurn und Moutier. Beim Weissensteintunnel mussten die neuen Vorschriften erstmals befolgt werden. Das BAV gab eine sogenannte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag, die «Qualität der Erschliessung» wurde ebenso geprüft wie alternative Verbindungen. Eine Studie kam zum Schluss: Es könnten bis zu 275 Millionen Franken eingespart werden, wenn die Strecke stillgelegt wird und stattdessen Busse verkehren. Allerdings müssten Reisende dann einen bis zu 45 Minuten längeren Weg auf sich nehmen. Betroffen sind besonders die Bewohner der westlichen Gemeinden des Bezirks Thal.

In diesem Spannungsfeld entschied sich der Bund letztlich dafür, den Tunnel zu sanieren. Es war ein politischer Entscheid mit Rücksicht auf föderale Befindlichkeiten. Die nüchternen Zahlen waren da zweitrangig. Man wolle die «Anliegen der betroffenen Regionen» aufnehmen, hiess es beim BAV dezidiert.

Bundesamt reagiert verärgert

Gerade vor diesem Hintergrund ärgern sich die Chefbeamten von Verkehrsministerin Leuthard über die Warnungen der EFK. Als diese Zeitung das BAV um eine Stellungnahme dazu bat, dauerte es nicht einmal eine Stunde, bis sich die Behörde mit einer ausführlichen Replik meldete. Die Kritik der Aufseher lasse ausser Acht, «dass nicht das Finanzhaushaltsgesetz allein massgeblich ist für die Beurteilung», entgegnet BAV-Kommunikationschef Andreas Windlinger. Zusätzlich seien spezifische Vorschriften zum Eisenbahnverkehr relevant.

Das BAV verweist insbesondere auf das Personenbeförderungsgesetz: Demnach könnten bei der «Festlegung des Verkehrsangebotes» nebst der Nachfrage unter anderem Anliegen der Regionalpolitik, der Raumordnung oder des Umweltschutzes in Betracht gezogen werden.

Gestützt darauf habe der Kanton Solothurn in Absprache mit dem BAV «umfangreiche Abklärungen durchgeführt», so Windlinger. Danach sei man «zum Schluss gekommen, dass der Erhalt der Linie aufgrund einer Beurteilung aller rechtlichen Grundlagen angezeigt und rechtens ist».

Parlamentarier sind zufrieden

Das BAV will von den Kantonen «langfristige Zusicherungen für die Finanzierung des Angebots» verlangen, wie es in einem Schreiben an die parlamentarische Finanzdelegation betont. «Der politische Rückhalt in Kantonen und Gemeinden sowie die touristischen Potenziale stimmen zuversichtlich, dass sich die Nachfrage und die Markterträge der Bahnlinie verbessern lassen.» Von dieser Hoffnung liess sich auch die Finanzdelegation überzeugen. Am 23. Mai befasste sie sich in Bern hinter verschlossenen Türen mit dem Weissensteintunnel.

Das Aufsichtsgremium, dem je drei Vertreter beider Parlamentskammern angehören, war zufrieden mit den Erklärungen aus dem Verkehrsdepartement. Weitere Massnahmen seien nicht erforderlich, der Sanierung des Weissensteintunnels steht somit nichts mehr im Weg.

Als Rechnungshof ist die eidgenössische Finanzkontrolle, für die über 100 Wirtschaftsprüfer, Juristen und Ingenieure arbeiten, nur Verfassung und Gesetz verpflichtet. Sie kann zwar Rügen aussprechen oder Empfehlungen abgeben. Doch die Verwaltung ist nicht verpflichtet, sich daran zu halten. Im Fall des Weissensteintunnels halten die Prüfer ausdrücklich an ihren Bedenken fest. Den politischen Befindlichkeiten zum Trotz.

Den Kommentar zum Thema finden Sie hier.