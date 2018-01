Im letzten Jahr wurde der heute 55-Jährige per internationalen Haftbefehl gesucht. Ende Juli 2017 wurde dann bekannt, dass Demo B. im Kosovo gefasst wurde. Damals hiess es aber, dass der kosovarisch-schweizerische Doppelbürger nicht in die Schweiz überführt werden würde. Das schweizerische Urteil wurde übersetzt, so dass das Urteil auch im Kosovo vollzogen werden könnte.

Das ist aber nicht Tatsache geworden. Demo B. ist in die Schweiz zurückgekehrt. «Anfang Jahr hatte Demo B. den Strafvollzugsbehörden des Kantons Solothurn seine Rückkehr in die Schweiz angekündigt», wie die Solothurner Staatskanzlei am Freitag mitteilt. Am 17. Januar 2018 habe er ohne Gegenwehr am Flughafen Zürich verhaftet werden können.

Demo B. sei freiwillig in die Schweiz eingereist, um seine Strafe zu verbüssen, betont Mirja Cattin, stellvertretende Abteilungsleiterin im Amt für Justizvollzug, auf Anfrage. Das Urteil sei rechtskräftig und er habe seine Strafe am 17. Januar angetreten.

Die Fragen, in welchem Gefängnis Demo B. seine Strafe absitzt und ob er mit Konsequenzen für sein Untertauchen im Kosovo zu rechnen hat, wollen die Behörden nicht beantworten. (ldu)