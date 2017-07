Die Aufschlüsselung nach geografischen Räumen zeigt, dass die Solothurner Produkte im ersten Halbjahr in allen Weltregionen gefragt waren. Die Exporte nach Nordamerika wuchsen um starke 10,1 Prozent, jene nach Asien um 6,1 Prozent. Einzig bei Exporten nach Europa, dem mit Abstand wichtigsten Markt für die Solothurner Exportfirmen, harzt es noch. Das Plus beträgt magere 0,3 Prozent. Das sollte sich im zweiten Halbjahr zum Positiven verändern. Hunziker sagte bereits vor Monatsfrist voraus, dass die Exporteure mittelfristig «von der starken Wirtschaftsentwicklung in Deutschland profitieren» würden.