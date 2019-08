Bevor die Mahnfeuer entzündet wurden, haben sich die Bauern des Landwirtschaftlichen Vereins Gäu-Untergäu unter Präsident Philipp Hengartner auf vier Forderungen an die zuständige Bundesrätin Simonetta Sommaruga geeinigt. «Wir Bäuerinnen und Bauern spüren den Kulturlandverlust sofort und sehr direkt», schreiben sie. Kulturland sei für sie «nicht einfach eine Vermögensanlage», sondern «ein lebensnotwendiger Produktionsfaktor» für die Betriebe. «Mit jedem verlorenen Acker reduziert sich unsere Existenz massiv.» Die Bäuerinnen und Bauern bitten die Bundesrätin in einem Brief, sich dafür einzusetzen, «dass ...

der Ausbau der Autobahn A1 möglichst flächensparend vorgenommen wird;

bei den Folgeprojekten, wie der Wildtierquerung, dem ökologischen Ausgleich oder den Annexbauwerken ebenfalls auf eine Schonung des landwirtschaftlichen Kulturlandes Rücksicht genommen wird;

die Flächenverluste der aktiven Landwirtschaftsbetriebe zu 100 Prozent kompensiert werden;

die Bewirtschaftungsnachteile durch schlechtere Feldformen oder erschwerte Erschliessungen der Flur vollständig behoben werden. Dort, wo dies nicht möglich ist, sind sie zu kompensieren. Die Kompensation sollte wenn immer möglich über eine Flächenvergrösserung der aktiven Landwirte erfolgen.»