Die ersten Raubkatzen von René Stricklers Raubtierpark in Subingen wurden in den Sikypark in Crémines gezügelt. Dies meldet die Pro-Sikypark-Internetseite und bestätigt auch Werner Ballmer, Präsident Raubtierpark Subingen AG. «Wir haben in einer ersten Tranche drei Pumas in die renovierten Gehege des Sikyparks umplatzieren können.»

Die Umplatzierungen erfolgen, weil René Strickler seinen Raubtierpark in Subingen aufgeben muss. Die Vermieterin des Geländes hat nach einer Kündigung und einem jahrelangen Rechtsverfahren die Zusage von Strickler erhalten, dass er Subingen mit seinen Raubtieren verlassen wird. Mit der bis vor kurzem wirtschaftlich serbelnden Siky Ranch in Crémines, heute umbenannt in Sikypark, konnte eine neues Zuhause für die Raubkatzen gefunden werden.