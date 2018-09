Im Solothurner Dorf Luterbach riefen die Sozialdemokraten an einem Frühlingsabend zu einer Versammlung. In der vollen Aula der Primarschule sassen eine Nationalrätin, ein Ständerat, eine Regierungsrätin, mehrere Kantonsräte und die Präsidentin der Jungsozialisten. Warum der Aufmarsch? Weil Luterbach das Dorf von Willi Ritschard ist, dem beliebtesten Bundesrat, den die SP und vielleicht die Schweiz je hatten. Ausgerechnet hier war die Ortspartei vorübergehend eingegangen.

Ritschard wäre am Freitag 100 Jahre alt geworden. Dass er zu einer Lichtgestalt wurde, hat mit den dramatischen Ereignissen zu tun, die sich am 16. Oktober 1983 auf dem Grenchenberg ereigneten. Willi Ritschard und seine Frau Margaretha machten an diesem Sonntag mit Freunden eine Wanderung. Ritschard konnte sich darauf freuen, kürzerzutreten. Seinen Rücktritt aus dem Bundesrat auf Ende Jahr hatte der 65-jährige bereits angekündigt. Es sollte nicht so weit kommen. Um 10 Uhr sackte er in sich zusammen. Das Herz. Weder die Reanimation durch seine Begleiter, noch der Rettungshelikopter konnten etwas ausrichten. Die Fahnen am Bundeshaus wehten auf halbmast. Später nahmen 10 000 Menschen in Solothurn von ihm Abschied. Durch den Tod im Amt wurde aus einem beliebten Bundesrat eine Legende.

SP wollte ihn nicht im Bundesrat

So gern sich die Sozialdemokraten heute mit dem Namen Willi Ritschard schmücken, so wenig wollten sie ihn ursprünglich als Bundesrat. Als Ritschard am 5. Dezember 1973 im ersten Wahlgang mit 123 Stimmen gewählt wurde, blieb es still in der Ecke der Sozialdemokraten. Einzelne Genossen verliessen aus Protest den Saal. Die bürgerliche Ratsmehrheit hatte den offiziellen Kandidaten und damaligen SP-Präsidenten Arthur Schmid aus taktischen Gründen verhindert. Die Genossen schnaubten, und in der Stube eines zweistöckigen Hauses mit Garten in Luterbach klingelte das Telefon. Der damalige Solothurner Regierungsrat Ritschard nahm den Hörer ab und die Wahl an. Ein Polizeiauto brachte ihn nach Bern. Seine Antrittsrede klang, als würde er sich bei seiner Partei entschuldigen. Er hoffe, dass auch die Sozialdemokraten die Wahl als Ehre empfinden könnten. Die Genossen verzogen keine Miene.

Beim Volk kam Ritschard vor allem wegen seiner bodenständigen Rhetorik an. Sprüche wie «Ein runder Tisch bringt nichts, wenn darum nur viereckige Grinde sitzen», trugen dazu bei. Als Finanzminister (1980–1983) kehrte er seine Hosensäcke nach aussen, um zu zeigen, dass die Kasse leer sei. Er liess die Menschen per Brief Sparvorschläge einreichen.