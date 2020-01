Breitling gewinnt den Solothurner Unternehmerpreis 2020

Im prall gefüllten Landhaus in Solothurn verfolgten am Mittwochmorgen über 350 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung die 23. Verleihung des Solothurner Unternehmerpreises an die Uhrenherstellerin Breitling SA aus Grenchen.

Unter dem Jahreskriterium «Mit Präzision zum Welterfolg» hatte die fünfköpfige Jury seit Mitte 2019 Ausschau nach Unternehmen im Kanton Solothurn gehalten, die durch ihre präzisen Produkte oder Dienstleistungen eine besondere Stellung einnehmen und aus dem Weltmarkt nicht mehr wegzudenken sind.

Die Breitling SA mit rund 250 Mitarbeitenden ist seit 1994 im Kanton Solothurn fest verankert. Sie entwickelt und vertreibt am Standort in Grenchen Produkte und Komponenten für die Uhren- und Schmuckindustrie. Das Unternehmen hat die Jury in folgenden Punkten überzeugt:

Präzision in der DNA: Mit der Entwicklung und Herstellung von Uhrwerken ist nebst dem Handwerk auch die Zeitmessung als «Endprodukt» präzise. Präzision ist in der DNA eines jeden Uhrenherstellers, so auch der Breitling SA.

Als Laudator zeichnete Mitjuror Marc Furrer den erfolgreichen Weg der Preisträgerin Breitling SA auf und würdigte das Unternehmen: «Mit unverwechselbarer Handschrift und tadellosem Ruf hat sie sich am Markt und im Besonderen im Kanton Solothurn als Arbeitgeberin und Produktionsstandort positioniert und etabliert.» Die Jury sowie die Trägerschaft anerkennen und honorieren die Leistungen der Firma Breitling SA mit Sitz in Grenchen. (mgt)