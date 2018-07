Am Freitagabend fanden sich auf der Sternwarte Schafmatt oberhalb von Rohr SO mehrere hundert Personen ein, um das seltene Spektakel des Blutmondes zu beobachten. Nur einmal in diesem Jahrhundert ist es uns vergönnt. Aber genau genommen hatten es sich die meisten auf der grossen Wiese etwas weiter unten bequem gemacht. Viele hatten ihre Kameras mitgenommen, oder einen Feldstecher. Teleskope stellte der Veranstalter, die Astronomische Vereinigung Aarau (AVA) zur Verfügung.

Auf dem Parkplatz startete das Erlebnis moderat, denn es war ja noch nicht dunkel, immer mehr Interessierte fanden sich ein. Das Parkieren lief gesittet ab, obwohl auf den ersten Blick anderes zu befürchten gewesen wäre. Beide Strassenseiten waren mit Autos gesäumt, und auch die Wiese war beinahe vollgeparkt.

Die Wartezeit wurde mit Erfahrungsaustausch überbrückt. Was man doch für ein Glück hatte, an diesem Freitagabend, klare Sicht bis an die Alpen. Die Vorfreude stieg. Die Profis referenzieren ihre Teleskope, wie sie es nennen. „Dies erfolgt anhand eines Sterns, zum Beispiel eignet sich dafür Vega. Das Teleskop wird dann den ganzen Abend so gesteuert, dass es beispielsweise immer Richtung Mond eingestellt ist, wir müssen es somit nicht drehen“, erklärt Jonas Schenker, Präsident der AVA. Die Motoren am Teleskop würden die Erddrehung ausgleichen. Inzwischen informierte Christian Wernli, Präsident der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft (SAG) die Laien darüber, dass bei uns der Mond bereits im Halbschatten aufgeht, während er in Griechenland oder der Türkei beispielsweise voll aufgeht, und die Finsternis erst dann einsetzt. Ach ja, und in den USA sei die Mondfinsternis nicht sichtbar. Einer sagt, er habe sich noch gewundert, weshalb dies in der US-Presse kein Thema gewesen sei.

