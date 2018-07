Am Donnerstag, kurz vor 10 Uhr, fuhr ein Automobilist mit einem schwarzen Ford Fiesta auf der Autobahn A1 in Richtung Bern. Aus noch zu klärenden Gründen verlor er zwischen Rothrist und der Raststätte Gunzgen Nord bei einem Spurwechsel die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit der Mittelleitplanke, dadurch wurde diese auf die Gegenfahrbahn verschoben.

Dort bemerkte eine Autolenkerin, die auf dem Überholstreifen in Richtung Zürich unterwegs war, die Kollision und leitete eine Vollbremsung ein. In der Folge kam es zu einer Auffahrkollision mit einem ihr folgenden Fahrzeug. «Die Lenkerin des vorderen Fahrzeuges musste zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.