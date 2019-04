Die Sozialpädagogin Christa tritt 1977 nach ihrem Abschluss an der Uni Zürich mit Enthusiasmus ihre erste Stelle im Sozialdienst der ländlich gelegenen Psychiatrischen Klinik Sonnenhof an. Ihr Freund Marc arbeitet da bereits seit einem halben Jahr als Assistenzarzt. Beide sind sich einig, ihre frischen, modernen Ideen in das ehrwürdige Gemäuer zu tragen, das von Klinikleiter Dr. Sennhauser noch im alten Geist geführt wird. Christa möchte so viele Patientinnen und Patienten wie möglich aus den Klinikmauern hinausbringen. Sie sollen ambulant betreut werden und so gut wie möglich am wirklichen Leben teilnehmen können.

Doch die Macht der alten Strukturen ist gross. Das junge Paar verstrickt sich bald in einem Geflecht aus Intrigen und Machtspielen. Dieses bedroht nicht nur ihre Beziehung, sondern gefährdet auch die Umsetzung ihrer Ideale einer «Neuen Psychiatrie».