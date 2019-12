500'000 Päckli pro Tag: Vor Weihnachten herrscht im Paketzentrum Hochbetrieb

Weihnachten naht – bald liegen Päckli in den verschiedensten Formen unter dem Weihnachtsbaum. Jede Menge dieser Geschenke dürfte im Internet bestellt worden sein: neue Kopfhörer von Digitec, ein Paar Hosen von Zalando, ein Kochbuch von Betty Bossy. Unzählige Päckli solcher Absender – und in den entsprechend bedruckten Kartonschachteln – treffen dieser Tage im Paketzentrum in Härkingen ein. Dort sortiert die Post die Ware und stellt sicher, dass die Bestellungen an den richtigen Ort weitergeleitet werden; über Strassen oder Schienen. Bis zu 300 000 Pakete werden an einem gewöhnlichen Tag sortiert. In der Vorweihnachtszeit sind es bis zu 500 000.

Vom Liefercontainer aus werden die Pakete auf ein Fliessband gehievt, gescannt und unter lautem Rattern vom Band weiterbefördert, bevor sie die richtige Postrutsche hinuntersausen und mit einem lauten Knall zum Stillstand kommen. Von dort aus wird die Ware weiter in Anhänger auf Rollen sortiert, von Gabelstapler unter lautem Scheppern weiterbefördert und schliesslich in den nächsten Container verfrachtet, von wo aus es in ein anderes Paketzentrum oder zur richtigen Poststelle geht.

In dieser hektischen Zeit greifen den 400 Mitarbeitenden 100 Temporärangestellte unter die Arme. Ansonsten wäre die Paketflut nicht zu bewältigen. Scanner scheitern an Glitzer- und Schnüerlischrift Die grüne Welle aus der Politik hat bis jetzt keinen Einfluss auf die Paketflut im Postzentrum. Auch der Black Friday – der Tag, an dem auch im Internet Ware günstiger gekauft werden kann – sorgte dieses Jahr für Rekordzahlen.

Sorgt der Black Friday für einen neuen Rekordtag? Normalerweise verzeichnet das Paketzentrum Härkingen am 17. oder 18. Dezember Spitzenwerte – kurz vor Weihnachten treffen die meisten Päckli ein. Dieses Jahr könnte der Spitzentag ein anderer – und schon vergangen sein. Der Black Friday und der darauffolgende Cyber Monday, an welchem auch Online-Händler ihre Produkte mit Rabatt verkaufen, machen sich bemerkbar: So wurden vergangenen Donnerstag bereits rund 480 000 Pakete in Härkingen sortiert, das ist der diesjährige Spitzenwert. Noch ist offen, ob diese Zahl an den üblichen Spitzentagen Mitte Dezember übertroffen wird.

«Manchmal wünschte ich mir, der Kunde würde besser überlegen, woher die Ware kommt», sagt Beat Lindegger, Stellvertretender Zentrumsleiter. «Muss das Paket wirklich aus China oder Amerika kommen?»