Die Sondereinheit Falk der Kantonspolizei Solothurn stand am Samstag in Dulliken im Einsatz . Rund 40 Polizisten waren vor Ort. Durch eine Bezugsperson konnte Kontakt zum Mann aufgenommen werden, der zuvor seine Frau mit einer Waffe bedroht hatte. Schliesslich verliess der Mann die Wohnung.

Der Italiener wurde noch am selben Tag in Bern in medizinisch betreut. Vonseiten der Polizei hiess es, er werde allenfalls «einer geeigneten Institution» zugeführt. Ob dies der Fall war, ist nicht zu erfahren. Die Frage nach dem Aufenthaltsort des Beschuldigten bleibt offen. «Der Beschuldigte befindet sich in Haft, zu den Örtlichkeiten machen wir keine näheren Angaben», so die Staatsanwaltschaft.

Der Italiener war auch schon gegenüber seiner Nachbarn gewalttätig geworden. Laut Nachbarn war er psychisch angeschlagen. (ldu)