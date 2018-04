Grossartiges Klarinetten-Spektakel

Zeitlich gesehen bildete der internationale Instrumentalwettbewerb für Klarinette den grössten Brocken innerhalb der Musikwoche Grenchen. Musikalisch stand er unter der Leitung vom bekannten Klarinettisten Dimitri Ashenazy. Er stand offen für professionelle Musiker mit Jahrgang 1984 oder jünger und wurde international ausgeschrieben.

Dem Sieger winkte ein Konzertengagement für die Classical-Gala im September in Luzern. Dazu war für die ersten drei Ränge ein abgestufter Geldbetrag zu gewinnen. Zusätzlich gipfelte der Wettbewerb in einem Auftritt beim Finalkonzert mit der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg für die ersten beiden Klassierten. Entsprechend gross war die Beteiligung. Es meldeten sich über 90 Bewerberinnen und Bewerber aus 29 Ländern. Nach einer Vorselektion wurden ganze 30 zum Wettbewerb in Grenchen eingeladen. In einer ersten Runde am Dienstag und Mittwoch hatten alle ein Werk aus einer begrenzten Auswahl mit Klavierbegleitung und ein Selbstwahlstück ohne Begleitung zu spielen. Zu drei wählbaren Werken von Debussy, Milhaud und Lutoslawski liess die Organisation Internationale Musikwoche Grenchen ein viertes neu komponieren. Beauftragt wurde Urs Joseph Flury. Seine «Fantasie für Klarinette und Klavier» stand als viertes Werk zur Wahl.

Im zweiten Durchgang am Donnerstag hatten die 6 Qualifizierten je ein Werk von Rossini und Schumann mit Klavierbegleitung vorzutragen. Daraus kristallisierten sich Gervasio Tarragona Valli (1989) aus Uruguay und Aron Chiesa (1996) aus Italien als Finalisten. Die Arbeit der internationalen fünfköpfigen Jury endete erst mit dem Finalkonzert am Freitag in der Eusebiuskirche. In diesem standen gleich beide Klarinettenkonzerte von Carl Maria von Weber im Mittelpunkt. Beide Finalisten hätten lieber das erste vorgetragen. Das Los entschied für Valli die Nummer 1 in f-Moll opus 73 und Chiesa die Nummer 2 in Es-Dur opus 74. Die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg unter der Direktion von Juri Gilbo bot ihnen die perfekte Begleitung. Die Russen zeigten zuvor bereits mit ihrem Eröffnungswerk, der Fantasie-Ouvertüre «Romeo und Julia» von Peter Iljitsch Tschaikowsky, ihr Potenzial. Mit der «Sinfonie Nr. 4 in f-Moll» ebenfalls von Tschaikowsky krönten die Russen das Konzert.

Danach konnte Aron Chiesa den ersten und Gervasio Tarragona Valli den zweiten Preis entgegennehmen. (hbb)