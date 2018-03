Seit ihrer Gründung im Jahr 1951 steht die Marke Jowissa für facettenreiche Schweizer Uhren von hoher Qualität. Als unabhängiges Familienunternehmen in dritter Generation ist die Marke ihrer Heimat in Bettlach treu geblieben. Der Markenname leitet sich aus dem Namen des Gründers Josef Wyss ab. Seine Vision von einer neuen Schweizer Mode- und Schmuckuhr kam zum rechten Moment: In den 1950er-Jahren entwickelte sich die Armbanduhr zum Trendaccessoire. Bis heute ist Jowissa einer der wenigen Hersteller von Schweizer Uhren mit Glasschliff. Die Marke ist mit über 400 Verkaufspunkten in 30 Ländern vertreten.