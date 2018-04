Auf Anfrage sagte Scheidegger: «Ich bin absolut entsetzt!» Das sei «schäbiger» Boulevard-Journalismus und die Filmemacherin habe darauf abgezielt, Grenchen schlecht zu machen. «Es ist schäbig, wie die Stadt und ihre Einwohner in dem Film vorgeführt werden.» Mit subtiler Bildsprache sei ein Bild der Stadt gezeichnet worden, das nichts mit der Realität zu tun habe. Dagegen sprächen schon alleine die Fakten: «Zwischen 2005 und 2015 ist die Zahl der Arbeitsplätze in Grenchen um 12% gestiegen, deutlicher als der kantonale Schnitt von 6,5%. In der Industrie stieg die Beschäftigung sogar um 17% in Grenchen, schweizweit nur um 8%». Zugpferde und Jobmotoren seien nach wie vor die beiden High-Tech-Branchen Uhrenindustrie und Medizinaltechnik. «Beim Städteranking gehört Grenchen zu den grössten Aufsteigern und bewegt sich aktuell im Mittelfeld.» Scheidegger führt noch weitere Punkte an, in denen man die Vorzüge der Stadt preisen und belegen könne. So sehe keine Stadt aus, die dem Untergang geweiht sei. Die Fakten sprechen eine andere Sprache.

Doch Filmemacherin Karin Bauer habe subtil ein zu ihrer These passendes Bild zusammengezimmert und mit passender Musik unterlegt, das erachte er als grotesk, ja sogar bösartig. «Natürlich haben wir hier Probleme, natürlich haben wir hier viele Ausländer, aber deswegen haben wir noch lange kein Ausländerproblem, wie das dargestellt wird. Im Gegenteil, wir tun sehr viel für die Integration und das gelingt uns auch ganz gut. Wir brauchen doch keine Zürcher, die uns die Welt erklären», so der Stadtpräsident, der nun durch einen Anwalt prüfen lässt, inwiefern rechtliche Schritte unternommen werden sollen oder können.

«Wahrscheinlich wurden Persönlichkeitsrechte verletzt, und das wollen wir genau abklären.» Ausserdem werde man eine Beschwerde bei der unabhängigen Beschwerdeinstanz UBI einreichen. «Umso mehr werden wir aber jetzt vorwärts schauen und die Dinge vorantreiben, die unsere Stadt lebenswert machen, so wie die aktuelle Musikwoche, die Aktion «Jurasonnenseite», die im Mai mit verschiedenen Aktionen schwerpunktmässig auffallen werde.

Zur Frage, ob die Stadt überhaupt Einfluss gehabt habe auf den Film, sagt Scheidegger, Karin Bauer sei eng begleitet worden, aber sie habe niemanden an sich herangelassen. «Sie hat mit sehr vielen Leuten telefoniert und viele Absagen erhalten. Mich hat sie gefragt, ob ich ihr jemanden vermitteln könne, der früher mal bei der SP gewesen sei und jetzt SVP wähle. Da konnte ich ihr leider nicht helfen,» so Scheidegger. Das bestätigt auch Stadtschreiberin Luzia Meister, die den direkten Auftrag vom Chef erhalten hatte, Frau Bauer mit allem zu dokumentieren, was hilfreich sein könnte, aber nicht zu ihr durchgedrungen sei.