Kiosk am Bahnhof Grenchen Nord überfallen – Polizei sucht Zeugen

Am Pfingstmontag gegen 16.20 Uhr, betrat ein Mann den Kiosk am Bahnhof Grenchen Nord und bedrohte die Verkäuferin. Unter Mitnahme von Bargeld und Zigaretten verliess er kurze Zeit später den Kiosk und flüchtete in nördliche Richtung.

Verletzt wurde niemand. Die umgehend eingeleitete Fahndung brachte bislang keine Ergebnisse.

Der Täter soll 40-45 Jahre alt sein und 170-175 cm gross. Er sprach gebrochen Deutsch,

trug ein langärmliges schwarzes Oberteil, schwarze Hose, Sonnenbrille und flüchtete mit

einer Papiertasche.

Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Identität des Täters machen können sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen zu melden. Diese ist unter der Nummer 032 654 39 69 erreichbar.