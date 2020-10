In nächster Folge «Ganz unger üs»: Carla Lemm und Frau Landammann Brigit Wyss

Die erste Ausgabe des Feierabendtalks «Ganz unger üs» nach der Sommerpause verspricht, interessant zu werden. Die beiden Gastgeber Kurt Gilomen und Dagobert Cahannes begrüssen am Mittwoch, dem 14. Oktober, in der Centro Lounge an der Bettlachstrasse 8 mit Regierungsrätin Brigit Wyss, amtierende Frau Landammann, und mit Carla Lemm, in Grenchen wohnhafte «Atlantikruderin», zwei starke Frauen.

Brigit Wyss ist Mitglied der Grünen und gehörte während vieler Jahre dem Gemeinderat der Stadt Solothurn sowie dem Kantonsrat an. Im Nationalrat vertrat sie den Kanton Solothurn in der Legislaturperiode 2007–2011. 2017 wurde sie in den Regierungsrat gewählt und leitet das Volkswirtschaftsdepartement. Sie hat in diesem Jahr das Amt der Frau Landammann, der Regierungspräsidentin inne.

In einem Boot übers Meer

Am 12. Dezember 2019 startete Lemm mit drei Kolleginnen zu einem Ruderrennen über den Atlantik. Gestartet wurde auf der Kanareninsel La Gomera. Nach rund 5000 Kilometern und 45 Tagen, 2 Stunden und 18 Minuten erreichte das Quartett den Zielhafen in Antigua, einer der zwei grössten Inseln des Karibikstaats Antigua und Barbuda.

Weitere Talk-Shows sind am 11. November und 16. Dezember geplant. Im November mit Musikproduzent Michael Stalder und Chefarzt Andreas Buser, im Dezember mit Starcoiffeur Aurelio Caizza und Kunstsammler Hanspeter Rentsch.

Die Covid-Hygiene- und Schutzvorgaben der Behörden werden eingehalten. Es sind maximal 100 Besucherinnen und Besucher zugelassen, die sich zwecks Contact Tracing registrieren müssen. Reservationen unter Telefon 076 376 93 76, der Eintritt ist frei. Die Talkshow wird im Grenchner Internetradio Blitz live übertragen. (rrg)