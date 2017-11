Ein weiterer Grenchner Uhrenhersteller kommt ins Trudeln. In der Stadt kursierten schon länger Gerüchte, dass die traditionelle und über 100-jährige Grenchner Uhrenfirma Fortis AG ums Überleben kämpfe. Tatsächlich hat man ein Gesuch zur Nachlassstundung eingereicht. Wie in der aktuellen Ausgabe des Amtsblattes zu lesen ist, hat der Amtsgerichtspräsident von Solothurn-Lebern am 20. November 2017 eine definitive Nachlassstundung für die Dauer von sechs Monaten bis zum 20. Mai 2018 bewilligt. Als Sachwalter wird der bisherige provisorische Sachwalter eingesetzt, Fürsprecher Andreas Feuz, von Graffenried & Cie Recht, Bern.

Für eine Stellungnahme war am Montag in der Uhrenfabrik an der Lindenstrasse niemand erreichbar. Der Chef, Maximilian Spitzy sei an einer Sitzung in Hamburg und erst am Dienstag wieder zu sprechen. Sachwalter Andreas Feuz bestätigt diese Darstellung und stellt für heute Dienstag eine Medienmitteilung in Aussicht. «Es ist nicht so schlimm, wie es tönt», so Feuz weiter, denn es handle sich primär um ein Liquiditätsproblem. «Es gibt keine Betreibungen und es wurden auch keine Entlassungen ausgesprochen.» Feuz Aufgabe ist es nun, die Lieferanten bis zum Ende der Stundungsfrist bei Laune zu halten. Eine Besserung der Situation sei absehbar, erklärt Feuz. Für Detailinformationen zur Situation sei allerdings der Firmenchef zuständig, betont er.