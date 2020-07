280 Parktheater-Gäste mussten in Quarantäne - Schuld ist eine 21-jährige Grenchnerin

Seit Mittwoch haben die 280 Personen die Quarantäne-Massnahme hinter sich, die am 27.Juni im Parktheater in Grenchen eine Party gefeiert haben. Sie müssen sich nicht mehr in den eigenen vier Wänden verschanzen. Die Frage dürften sich alle gestellt haben: Welche Person hat sie in diese unangenehme Lage versetzt? Über die Identität war bisher nichts bekannt. Der Kantonsärztliche Dienst ist an den Datenschutz gebunden und gibt nicht bekannt, wer mit dem Virus infiziert ist und wo die Personen leben.

Laut «Blick» soll es sich um eine 21-jährige Frau handeln, die an Samstag, 27. Juni, trotz Corona-Erkrankung in den Ausgang ging. Sie soll im Betreuungsbereich arbeiten und in Grenchen bei ihrer Mutter wohnen. Der Vater der jungen Frau bestätigt gegenüber der Zeitung, dass seine Tochter im Parktheater und in Quarantäne war. Offenbar wusste er aber nicht, dass sie am Virus erkrankt war.

Übrigens: Auch die 240 Gäste aus dem Raum Olten, die das "Terminus" besucht hatten und wegen Infizierungen ebenfalls in Quarantäne mussten, sind davon befreit.

Anzeige eingereicht

Der Kanton kündigte schon letzte Woche an, rechtliche Schritte gegen die infizierte Partygängerin von Grenchen zu prüfen. Nun reichte der Rechtsdienst des Departement des Innern eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen die Grenchnerin ein. Die Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber der Boulevardzeitung, dass eine Anzeige eingegangen ist. Sie befasst sich nun mit dem Fall.

Bei einer fahrlässigen Zuwiderhandlung gegen die Anordnung ist nach Pandemiegesetz mit einer Busse bis 5000 Franken zu rechnen. Wird der Person eine vorsätzliche Handlung vorgeworfen, kann die Busse bis zu 10'000 Franken betragen.

Im Zusammenhang mit den Grenchner Partys wurde eine Person positiv auf das Virus getestet. Die Stadt Grenchen bewilligt derzeit keine Veranstaltungen mehr. (ldu)