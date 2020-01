Belchen: Der Sanierungstunnel erhält sein Innenleben

Die mächtige Tunnelbohrmaschine hat ihren Dienst am Belchen längst beendet und steht nun andernorts im Einsatz. In der bereits letzten Frühling im Rohbau fertiggestellten Betonröhre des Sanierungsstollen der A2 am Belchen ist es zwar stiller geworden – aber nur was die Lautstärke der ausgeführten Arbeiten betrifft. Dutzende von Spezialisten haben in den letzten Monaten die technische Grundausrüstung installiert, wie Esther Widmer bestätigt. «Die Arbeiten verliefen nach Terminplan», bilanziert die Informationsbeauftragte des Bundesamts für Strassen (Astra) in Zofingen.

Vor Funktionstests der Lüftungsanlagen

Gegenwärtig sind die Fachkräfte daran, die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA) im 3180 Meter langen Autobahntunnel auf Vordermann zu bringen. Dazu gehören die Bereiche Lüftung, Energieversorgung, Beleuchtung sowie die Überwachungs- und Kommunikationsanlagen. Dazu einige Zahlen, die beeindrucken: 220 Kilometer Kabel wurden verlegt und 1100 LED-Leuchten und 185 Signale müssen installiert werden. Laut Widmer sind Ende 2019 die mächtige Lüftungsaggregate geliefert und installiert worden: «Jetzt sind die Vorbereitungsarbeiten für die Funktionstests der Lüftungsanlage und die Installation der Signalisation und Beleuchtung im Gange.» Präzision und Sorgfalt stünden bei all diesen Arbeiten im Vordergrund, denn alles vermeintlich noch so Nebensächliche könne für die künftigen Fahrten durch den Tunnel entscheidend sein.