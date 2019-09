Ein 42-jähriger Automobilist war am Sonntagmorgen auf der Autobahn A1 Richtung Zürich unterwegs. Auf dem Gemeindegebiet von Subingen verlor er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Pannestreifen und prallte in die Leiteinrichtung. Dort hob es das Auto ab, worauf dieses den Wildschutzzaun durchbrach und schliesslich in eine Notrufsäule und einen Elektrokasten prallte.

Er Automobilist wurde dabei leicht- bis mittelschwer verletzt und musste darauf mit einer Ambulanz in ein Spital eingewiesen werden.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Oensingen in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 76 76. (lar)

Die Polizeibilder vom September 2019: