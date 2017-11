46 Bewohnerinnen und Bewohner können am Samstag in die Häuser zurückkehren. 142 von ursprünglich 147 evakuierten Bewohnern von Bondo sowie der Weiler Spino und Sottoponte könnten wieder in ihrem Zuhause leben, teilte die Gemeinde am Freitag mit. Gesperrt bleiben sieben Gebäude in Bondo und Sottoponte. Betroffen davon seien fünf Einheimische sowie Nutzer von sieben Ferienwohnungen.