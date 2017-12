Weshalb es zum Brand kam, ist noch nicht bekannt, wie die Ausserrhoder Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der Kriminaltechnische Dienst und der Ermittlungsdienst der Polizei wurden beigezogen.

Der Brandalarm ging am Samstag um 19.00 Uhr ein. Als die Feuerwehrleute anrückten, stand das Haus in Vollbrand - rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf Nachbarhäuser übergriffen. Auch ein Rettungsfahrzeug mit ausfahrbarem Ausleger, ein so genannter Hubretter, wurde aufgeboten.

Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere hunderttausend Franken. Das Haus war nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner konnten noch in der Nacht bei Bekannten untergebracht werden.