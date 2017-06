So etwas gibt es nicht alle Tage: Nachdem der Nationalrat auf das vom Bundesrat aufgegleiste Klima- und Energielenkungssystem nicht eingetreten war, hat es der Ständerat gestern endgültig begraben. Das als zweite Etappe der Energiestrategie 2050 angedachte System ist damit tot, bevor es überhaupt zum Leben erweckt wurde. Für die Landesregierung ist dies freilich nur eine halbe Schlappe.

Taktisch geschickt – oder je nach Standpunkt: unverfroren – hat sie sich längst von ihrem eigenen Projekt distanziert. Dabei kam ihr zupass, dass die damals verantwortliche Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf mit der Ankündigung der Vorlage aus dem Amt schied. Ihr Nachfolger Ueli Maurer wie auch Energieministerin Doris Leuthard haben nie viel Begeisterung dafür erkennen lassen. Vor allem aber hat das Parlament in der Zwischenzeit Entscheide zugunsten der Wasserkraft getroffen – und es liegen alternative Modelle für die Zukunft der Schweizer Energiepolitik auf dem Tisch.

Die nächste Baustelle wartet schon

Im Fokus steht insbesondere der Schweizer Strommarkt, das Zauberwort der Stunde heisst «Marktdesign». Der Bund hat mehrere Optionen zur künftigen Ausgestaltung präsentiert, auf die hier nicht näher eingegangen wird. Gemeinsamer Nenner: Der mittlerweile von der Bevölkerung legitimierte Umbau der Stromversorgung hin zu einem höheren Anteil erneuerbarer Energien soll so erfolgen, dass die Versorgungssicherheit nicht gefährdet ist und das wichtigste Rückgrat der hiesigen Stromproduktion – die Wasserkraft – wieder jederzeit rentabel betrieben werden kann. Denn Letztere leidet derzeit akut unter den tiefen Strompreisen.

Welches der vorgeschlagenen Modelle dereinst mehrheitsfähig sein wird, ist noch nicht abschätzbar. Erst vorletzte Woche hat sich der Nationalrat gegen ein Modell ausgesprochen, das Atomstrom aus der Grundversorgung verbannt und die Wasserkraft zusätzlich gestützt hätte. Begründung: Mit mit der im Rahmen des Energiegesetzes beschlossenen Marktprämie habe man zusätzliche Zeit «erkauft». Dennoch denken Energiepolitiker bereits darüber nach, die Befristung der Massnahme zu lösen und diese auszuweiten.

Wenn eine Baustelle noch nicht aufgehoben ist, nimmt der Druck auf die nächste automatisch zu. Im vorliegenden Fall ist das die anstehende Revision des Wasserrechtsgesetzes, aus dem sich die Wasserzinsen ableiten. Als Entgelt für die Nutzung der Ressource Wasser fliessen jährlich 550 Millionen Franken von den Stromkonzernen an die Standortgemeinden und -kantone der Kraftwerke. Die betroffenen Gemeinden und ihre Vertreter im Parlament betonen nun medienwirksam, allfällige Kürzungen des Wasserzinses seien untragbar.

Dass sie ihre Interessen verteidigten, ist legitim. Es geht dabei aber vergessen, dass sie dank diesen Einkünften einen vergleichsweise tiefen Steuersatz anbieten können und auch indirekt – etwa über Gratisstrom oder subventionierte Infrastruktur – von ihrer geografischen Lage profitieren. Aus einer volkswirtschaftlichen Optik ist eine Senkung der Tarife, etwa mittels Koppelung an den Marktpreis, unabdingbar – zumal die Betreiber die Wasserzins-Beträge im teilliberalisierten Markt nicht mehr vollständig auf die Kunden abwälzen können. Das finanzielle Wohl der Strombranche soll dem Bund mehr Wert sein als die Partikularinteressen der Berggebiete. Oder anders gesagt: Die Konzessionsverleiher müssen zu Konzessionen bereit sein.

Transparenz muss sein

Das Problem: Wie hoch den Wasserkraftbetreibern das Wasser am Hals steht, weiss niemand so genau. Hartnäckig hält sich im Bundeshaus das Gerücht, dass insbesondere Alpiq schon in naher Zukunft in einen Liquiditätsengpass hineinlaufen könnte. Der Konzern jedoch gibt nicht in alle Details der Betriebsrechnung Einblick, auch weil er als börsenkotiertes Unternehmen einen Einbruch des Aktienkurses befürchtet. Bevor das Parlament neue Stützungsmassnahmen für die Strombranche beschliesst, tut es aber gut daran, ihr genau auf die Finger zu schauen – wenn nötig mit entsprechenden Gesetzesänderungen. Zu verhindern gilt namentlich, dass die Stromkonzerne allfällige zusätzliche Gelder statt für die Sanierung ihrer Wasserkraft als Quersubvention für die ebenfalls notleidenden Kernenergie verwenden. Dass sie das nicht goutieren würde, hat die Bevölkerung spätestens mit dem Ja zum neuen Energiegesetz und dem damit verbundenen Atomausstieg ausgedrückt.

