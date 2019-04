Getränkeflaschen aus PET sind leicht und praktisch. Nachdem der Durst gelöscht ist, entsorgen wir sie in einem der blauen Sammelbehälter, die überall sind. Von den über 1,6 Milliarden Flaschen, die Schweizer jährlich leer trinken, gelangen über 90 Prozent in eine Sammelstelle. Der kreisförmige Pfeil des vertrauten PET-Recycling-Logos suggeriert einen lückenlosen Kreislauf. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht: Wer glaubt, die leeren Behälter können nur eingeschmolzen und wieder zu neuen geformt werden, liegt falsch. Der Prozess ist aufwendig. Und nur ein Teil des gesammelten Kunststoffes wird wieder demselben Zweck zugeführt.

Neue Flaschen enthalten hierzulande im Durchschnitt gerade mal einen Drittel wiederverwertetes Material, wobei der Anteil je nach Hersteller stark variiert. Nestlé zum Beispiel füllt seinen Nestea sowie S.Pellegrino- und Vittel-Mineralwasser immer noch in Flaschen aus vollständig neuem PolyethylenTerephthalat ab – so die chemische Bezeichnung für PET. Es handelt sich um einen Kunststoff, der aus Erdöl hergestellt wird – einem fossilen Rohstoff also, der beim Verbrennen CO2 verursacht. Im Vergleich mit einer Flasche aus neuem PET verursacht eine aus 100 Prozent Rezyklat hergestellte nur einen Viertel der Umweltemissionen. Je höher, der Anteil, desto ökologischer.

Doch Nestlé verwendet einzig für das Mineralwasser Henniez Rezyklat (30 Prozent). Gleich viel steckt in Rivella-Flaschen. Bereits etwas weiter ist man bei Coca-Cola, wo der Anteil im Durchschnitt gut 40 Prozent beträgt. Die angefragten Unternehmen stellen in Aussicht, den Gebrauch von Recyclingmaterial in den nächsten Jahren deutlich zu erhöhen.

Dazu soll eine neue Anlage im glarnerischen Bilten beitragen, die am Mittwoch eingeweiht wurde. Es handelt sich um die modernste Europas. «Dank verbesserter Technologie werden wir auch minimale Trübungen und Verfärbungen im Rezyklat ausmerzen können», sagt Jean-Claude Würmli, Geschäftsführer des Vereins PET-Recycling Schweiz. Somit hofft man, den Ansprüchen der Getränkehersteller besser zu genügen. Wurden bisher nur durchsichtige und hellblaue gebrauchte Flaschen wieder in Lebensmittelqualität aufbereitet, soll das künftig auch bei braunem und grünem Material in optisch einwandfreier Qualität möglich werden.

Bilder aus der neuen Anlage: