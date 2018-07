Die Debatte um die Zukunft der Tabak-Werbung bewegt die Schweizer Open Airs. Als erste Grossveranstaltung ihrer Art verzichtete das Berner Gurtenfestival am vergangenen Wochenende ganz auf Sponsoring-Gelder der Zigarettenbranche. Den Veranstaltern sind so laut eigenen Angaben mehrere hunderttausend Franken entgangen, die der Hersteller British American Tobacco bisher ans Budget beisteuerte. Für die vornehmlich jungen 77 000 Besucherinnen und Besucher änderte sich wenig: Es gab wie in früheren Jahren mehrere Partyzelte, einfach ohne Werbung für die Zigarettenmarke «Parisienne».

Gurten-Sprecher Simon Haldemann sagt, der Entscheid zum Verzicht auf Geldgeber aus dem Bereich Tabak und Spirituosen sei über einen Zeitraum von vier Jahren gefallen. «Wir sind einerseits sehr stark auf das Geld von Sponsoren angewiesen. Andererseits wollten wir den Tabakherstellern nicht mehr einen riesigen Auftritt ermöglichen wie bisher. Auch die Verteilung von Gratismustern und Werbegeschenken hat uns widerstrebt.»

Inzwischen hat das Festival Sponsoren gefunden, die den weggefallenen Betrag zu einem grossen Teil kompensieren – das Spektrum reicht von «Schweizer Fleisch» bis zum Elektrizitätsanbieter «ewb». Das öffentliche Feedback sei sehr positiv ausgefallen, sagt Haldemann, wenn auch mit einer Ausnahme. «Andere Festivals hatten nicht unbedingt Freude an unserem Entscheid, weil sie sich unter Zugzwang gesetzt fühlen.»