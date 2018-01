"Wir erwarten ähnliche Windgeschwindigkeiten wie bei 'Evi'", sagte eine Sprecherin von MeteoSchweiz auf Anfrage. Bis Freitagnachmittag gelte deshalb noch die dritthöchste Windwarnstufe. Ausserdem seien Neuschneemengen von 20 bis 50 Zentimetern möglich.

Lawinengefahr ist gross

Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos warnte am Donnerstag vor grosser Lawinengefahr in Teilen der Alpen. Diese zweithöchste Warnstufe galt für das ganze Wallis und bedeutet, dass sich auch grosse Lawinen spontan ohne menschliches Zutun lösen können. Dadurch könnten auch exponierte Verkehrswege gefährdet sein.

In früheren Wintern war die Lawinensituation im Wallis letztmals im Januar vor zwei Jahren oder im April 2013 so kritisch. Aber nicht nur im Wallis ist die Schnee- und Lawinensituation ausserordentlich. In der Zentralschweiz und in Graubünden herrscht laut dem Lawineninstitut ebenfalls gebietsweise grosse Lawinengefahr.

Für Schneesport abseits geöffneter Pisten bleibt die Situation laut dem SLF in den nächsten Tagen anhaltend heikel. Allerdings lassen Wind und Niederschläge etwas nach, wodurch die Gefahr spontaner Lawinenauslösungen etwas abnimmt. Ab Samstagabend sind dann aber wieder viel Neuschnee und starker Wind angekündigt. Damit wird die Lawinengefahr erneut ansteigen.

Vor Ort beurteilen die lokalen Sicherheitsdienste die Situation laufend und informieren laut SLF über allfällige Massnahmen wie zum Beispiel Strassen- oder Pistensperrungen. Deshalb sollten deren Anweisungen und Massnahmen unbedingt beachtet werden.