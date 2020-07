Zahlen sinken wieder unter 100: BAG meldet am Montag 65 neue Coronafälle

(rwa) Nachdem am Freitag und am Samstag je rund 150 Coronainfektionen dazukamen, sanken die Zahlen am Sonntag wieder leicht – auf 110. In den letzten 24 Stunden sind dem BAG weitere 65 Fälle gemeldet worden. Seit gestern Sonntag mussten zudem 3 Personen in ein Spital eingewiesen werden. Am Virus verstorben sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 1701 Personen.

Mit den 65 neuen Fällen vom Sonntag steigt die Anzahl Coronainfektionen in der Schweiz und in Liechtenstein auf insgesamt 34'477. Insgesamt gab es 764'894 Tests. Davon fielen 5,4 Prozent positiv aus.