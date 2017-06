Die Stützpunktfeuerwehr Oensingen habe das Feuer rasch unter Kontrolle bringen können, teilte die Solothurner Kantonspolizei am Dienstag mit. Am Wohnwagen entstand trotzdem Totalschaden.

In Brand geraten war das Fahrzeug kurz vor der Verzweigung Härkingen in Fahrtrichtung Zürich. Wegen des Brandes musste die Normalspur der A1 für längere Zeit gesperrt werden, was zu Rückstaus führte.