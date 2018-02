In den letzten fünf Jahren verzeichnete die Schweizer Luftwaffe zahlreiche tragische Unglücke, etliche davon mit Todesfolge: Im vergangenen September stürzte im Gebiet Schreckhorn in den Berner Alpen eine PC-7 ab. Der Pilot konnte nur noch tot geborgen werden. Ein Jahr davor verunglückte am Gotthard-Pass ein Super-Puma-Helikopter der Schweizer Armee. Beide Militärpiloten starben.

Im August desselben Jahres stürzte eine F/A-18 im Gebiet des Sustenpasses ab. Der Pilot kam ums Leben. Glimpflicher verlief der Absturz einer F/A-18 im Oktober 2015 südöstlich von Besançon, bei dem der Kapitän verletzt wurde. Das erste Unglück in dieser traurigen Serie ereignete sich am 23. Oktober 2013, als bei Alpnachstad in Obwalden eine zweisitzige F/A-18 zerschellte. Der Pilot und ein Fliegerarzt wurden dabei getötet. Die Luftwaffe betont, es gebe keinen Zusammenhang zwischen den Unglücken.