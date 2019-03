Hochmotorisierte Offroader sind bei Schweizer Autofahrern so beliebt wie nie. Der hohe CO2-Ausstoss dieser Autos ist jedoch nicht nur der neuen Umweltministerin Simonetta Sommaruga ein Dorn im Auge. Die hohe Dichte an Geländewagen in der Schweiz bereitet auch den Jungen Grünen Sorgen. Diese liebäugeln mit einer Neuauflage ihrer Offroader-Initiative. Ein möglicher Initiativtext sei gerade in Bearbeitung, so Luzian Franzini, Co-Präsident der Jungen Grünen gegenüber dieser Zeitung. Ziel einer Neuauflage wäre, dass keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr importiert werden dürfen.