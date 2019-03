Christoph Ill: Wir haben das definitiv nicht gesucht, zwölf Jahre nach dem Fall nochmals vor die Medien zu treten. Für uns alle war das sehr arbeitsintensiv, denn wir mussten uns nochmals so gut wie möglich in die Akten einarbeiten.

Die Staatsanwaltschaft hat erst nach dem Druck von Medien und Politikern eine Pressekonferenz einberufen. Wieso?

Wir wurden vor der Ausstrahlung des ersten Medienberichts für eine Stellungnahme nicht kontaktiert. Wir konnten uns also zu den neusten Behauptungen nicht äussern. Nach der Publikation waren wir dann vom Inhalt völlig überrascht. Danach haben wir aber umgehend kommuniziert, dass wir keinen Grund sehen, den Fall Ylenia aufzurollen. Trotzdem hat sich die Lage nicht beruhigt. Es ging dann soweit, dass sich auch Politiker zum Fall äusserten. Für uns war damit klar, dass das Ganze nun in eine Richtung lief mit dem Ziel, das Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörde zu demontieren. Der Medienkonsument wusste nicht mehr, was Spekulation und was Tatsache ist. Im Interesse der Öffentlichkeit und um das möglicherweise erschütterte Vertrauen in die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden wiederherzustellen, haben wir uns schliesslich entschieden die Medienkonferenz einzuberufen. Es war uns aber auch ein Anliegen, die Faktenlage im Interesse der unmittelbar Betroffenen, sprich, der Angehörigen, richtigzustellen.

Ist für Sie wegen der aktuellen Berichterstattungen ein Mehraufwand entstanden?

Durchaus.