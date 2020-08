«Wir wurden von den Linken benutzt und belogen»: Der Klimastreik übt harsche Kritik an der Politik

Reibungen gibt es aber nicht nur bei den Grünen, sondern auch innerhalb des Klimastreiks. Längst nicht alle Aktivistinnen und Aktivisten tragen den immer radikaleren Kurs des Kerns mit, der sich mit der jüngsten Abkehr von der Politik sowie dem Aufruf zum zivilen Ungehorsam zuspitzt.



Eine anonyme Gruppe von «besorgten Klimastreikern» hat sich mit einem Brief an die Medien und verschiedenen Regionalgruppen des Klimastreiks gewandt. Der hat es in sich: Eine «laute und engagierte Minderheit» bestimme zunehmend den Kurs der Klimastreik-Bewegung. Diese Minderheit «setze Schwerpunkte, die weder das eigentliche Ziel der Verminderung des Klimawandels ansprechen, noch von der Mehrheit der Teilnehmerinnen der Demonstrationen vertreten wurden oder werden.»



Dazu gehöre etwa die Androhung von «zivilem Ungehorsam», die Überwindung des Kapitalismus, die angeblich notwendige Verknüpfung von gender- und klimaspezifischen Themen und die «Dämonisierung» jeglicher profitorientierten Tätigkeiten. Aus «Sorge um die aktuelle Flugbahn» des Klimastreiks habe man nun die Öffentlichkeit gesucht. Ob das Schreiben tatsächlich aus den Reihen der Klimabewegung stammt, ist nicht verifizierbar. (amü)