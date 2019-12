«Wir müssen eine neue Zauberformel finden»: CVP-Pfister fordert kürzere Amtszeiten

Er ist einer der gefragtesten Männer dieser Tage in Bundesbern. Gerhard Pfister und seine CVP haben es in der Hand, ob FDP-Bundesrat Ignazio Cassis am kommenden Mittwoch wiedergewählt wird, oder ob mit Regula Rytz der Sitzanspruch der Grünen erfüllt wird. Zwar hat die CVP-Fraktion klargemacht, dass sie Rytz nicht wählen wird. Trotzdem steht Pfister im Fokus, gilt er doch laut «Weltwoche» als «einer der wenigen Köpfe unter der Bundeshauskuppel, die sich vertieft Gedanken über das politische System der Schweiz machen». Zum Gespräch, in dem Pfister tatsächlich das politische System der Schweiz umkrempeln will, erscheint er entspannt.

Hat die Zauberformel ausgedient?

Gerhard Pfister: Wir müssen eine anpassungsfähigere Formel finden. Mit der Zauberformel waren über Jahrzehnte 80 Prozent der massgeblichen politischen Kräfte im Parlament auch im Bundesrat vertreten. Jetzt sind es nicht einmal 70 Prozent. Und die Parteienlandschaft wird sich weiter «europäisieren». Wir werden mehr Parteien haben von vergleichbarer Grösse.

Was schlagen Sie vor?

Persönlich kann ich mir vorstellen, dass es neu eine Amtszeitbeschränkung für Bundesräte gibt. Beispielsweise acht Jahre. Oder auch eine Amtspflicht. Wenn acht Jahre für einen amerikanischen Präsidenten genug sind, weshalb nicht für einen Bundesrat?

Was bringt eine Amtszeitbeschränkung?

Im Idealfall wird das System so getaktet, dass es bei jeder Gesamterneuerungswahl zu Beginn der Legislatur drei respektive vier Vakanzen gibt. Dadurch erhält die Bundesversammlung mehr Möglichkeiten zur Anpassung der Regierungszusammensetzung. Die Ergebnisse der Parlamentswahlen könnten besser bei der Zusammensetzung des Bundesrats abgebildet werden. Gleichzeitig wird die Stabilität des Systems durch Abwahlen nicht untergraben. Die Abwahlen 2003 und 2007 haben die politische Zusammenarbeit erschwert.

Wie wird bestimmt, welche Parteien mit wie vielen Sitzen im Bundesrat vertreten sind?

Nach den Wahlen treffen sich die Parteien am runden Tisch und diskutieren die Zusammensetzung des Bundesrates. Schon jetzt sind die Parteien ja quasi am Verhandeln.

Alle vier Jahre eine neue Zusammensetzung? Als Pluspunkt des heutigen Systems wird die Stabilität angeführt.

Wir hatten soeben die volatilsten Wahlen seit 100 Jahren. Und es wird nun über die Verschiebung eines einzigen Sitzes diskutiert. Das ist doch kein Umsturz der Verhältnisse. Stabilität heisst auch, dass Wahlergebnisse und damit Verschiebungen der Machtverhältnisse im Parlament sich mittelfristig in der Zusammensetzung der Regierung abbilden können. Deshalb müssen wir die Konkordanz weiterentwickeln.

Spielen wir Ihre Idee durch. Die FDP-Bundesräte Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter blieben bis 2025, respektive 2026 im Amt. So lange müssten sich also die Grünen gedulden. Das ist sehr lange!

Wenn wir eine Weiterentwicklung der Konkordanz wollen, und wenn Wahlergebnisse sich in der Zusammensetzung der Regierung niederschlagen müssen, dann müssen wir einen Konsens finden, wie wir diesen Übergang zeitnah und verantwortungsvoll gegenüber den Institutionen gestalten wollen.

Ausgedeutscht heisst das, die FDP soll auf einen Sitz verzichten?

Es heisst, dass wir genau diese Dinge unter den Parteien diskutieren müssen.