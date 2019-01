«Der Wunsch geht in Erfüllung», schreibt der Circus Knie in einer Medienmitteilung. Innerhalb von vier Monaten seien 254'101 Franken via Crowdfunding zusammengekommen. Der Zirkus will sich damit zum 100. Geburtstag ein neues Zelt im Wert von einer Viertelmillion Franken leisten. Die übrigen 4101 Franken würden in «Investitionen rund ums Zelt» fliessen.

«Wir sind als 100 Jahre altes Unternehmen mit dem Crowdfunding für das Zirkuszelt neue und moderne Wege gegangen – und es hat sich gelohnt. Herzlichen Dank an alle Unterstützer des Crowdfundings», lässt sich Zirkusdirektor Fredy Knie in der Mitteilung zitieren. Sie würden sich freuen, dass so viele Zirkusfans nun Teil des Circus Knie seien. «Diese Verbundenheit macht uns sehr stolz».

Insgesamt beteiligten sich 498 Personen an der Crowdfunding-Aktion. Die gespendeten Beträge hätten sich zwischen fünf und mehreren Tausend Franken bewegt. «104 von ihnen werden namentlich auf dem neuen Zelt verewigt», heisst es in der Mitteilung. Diese hätten einen Betrag von 500 Franken oder mehr beigetragen, lässt der Zirkus auf Anfrage verlauten.