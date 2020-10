«Wir haben Regeln, die zur Schweiz passen»: Alain Berset glaubt an die Wende mit den neuen Massnahmen

Die Kantone sollten endlich alle nicht notwendige Eingriffe verschieben. Das gilt auch für diejenigen Kantone, bei denen es noch nicht ganz so angespannt ist. Wir können doch nicht die ganze Wirtschaft runterfahren, nur damit die Spitäler Wahleingriffe vornehmen können! Dazu kommt, dass die Auslastung der Spitäler nicht überall gleich ist. Einzelne sind am Limit, doch es gibt die Möglichkeit, Patientinnen und Patienten in andere Spitäler zu verlegen. Klar ist aber auch: Die Kapazitäten in den Spitälern sind nicht unendlich. Deshalb haben wir auch Massnahmen ergriffen, die wirklich einschneidend sind.

Alain Berset: Ja. Wir können und wollen nicht, dass die Polizei hinter jeder Einwohnerin, jedem Einwohner her ist. Wir brauchen in dieser zweiten Welle Gemeinsinn und gesunden Menschenverstand. Eigenverantwortung funktioniert, aber in dieser zweiten Welle brauchen wir auch neue Regeln.

Sie haben im Mai gesagt: «Wir können Corona.» Inzwischen ist die Schweiz ein Hotspot in Europa. Was ist schiefgelaufen?

Die Bevölkerung kann Corona – das stimmt immer noch. Wir wissen, wie wir uns schützen können: Abstand, Händehygiene, Masken. Alle müssen diese Kompetenzen nun wieder sorgfältig umsetzen.

Das Contact-Tracing funktioniert teils nicht mehr. Hat sich die Schweiz zu wenig gut vorbereitet?

Gerade das Contact-Tracing haben die Kantone massiv ausgebaut, die Waadt zum Beispiel von null auf 200 Personen. Leider haben das nicht alle getan. Was die Zusammenarbeit mit den Kantonen anbelangt, haben wir im August mit der Vorbereitung der Strategie begonnen. Ab Anfang Oktober, als die Zahlen rasch stiegen, konnten wir diese umsetzen.

Trotzdem: Die Zahlen stiegen seit Anfang Oktober schnell an. Wissenschafter sagen, sie hätten diesen raschen Anstieg vorhergesehen. Weshalb hat der Bundesrat erst diesen Mittwoch reagiert?

Wer nicht in der Verantwortung steht, kann einfach kritisieren. Ich kann die Verantwortung nicht weiterschieben, ich werde mit dem Bundesrat die volle Verantwortung übernehmen müssen.

Der Bundesrat war nicht zu spät?

Unsere Massnahmen kommen noch im richtigen Moment. Wir wollen nicht in Panik und Alarmismus verfallen. Übrigens: Das, was uns – und auch die Experten – am meisten überrascht hat, war der Zeitpunkt des starken Anstiegs. Es gibt Wissenschafter, die noch gegen Ende September sagten, die Schweiz sei gut unterwegs. Ich habe am 7. Oktober den Bundesrat informiert, dass die Infektionen stärker am Steigen sind. Eine Woche später habe ich gesagt, dass wir rasch handeln müssen – in diesem Moment hatte ich noch keine Warnung von der wissenschaftlichen Taskforce. Diese hat erst am 16. Oktober vor einer raschen Verdoppelung gewarnt. Am 18. Oktober hat der Bundesrat Massnahmen beschlossen und die Kantone aufgerufen, zu handeln. Die Kantone haben daraufhin sehr viel gemacht – nicht alle, das haben wir auch gemerkt.

Wie zum Beispiel Zürich.

Das hat mich überrascht. Natürlich, wir hätten uns ein anderes Signal erhofft in diesem Moment. Schliesslich sieht sich Zürich als Taktgeber.

Die Berner Regierung befand diese Woche, die Massnahme kämen zu spät und gingen zu wenig weit.

Andere Rückmeldungen waren positiv.

Wäre es nicht konsequent, dass der Bund wieder die Führung übernimmt und die ausserordentliche Lage ausruft?

Bund und Kantone bekämpfen gemeinsam die Pandemie. Dank dem Covid-Gesetz haben wir nun wohl alle nötigen gesetzlichen Voraussetzungen für die notwendigen Massnahmen.

Es gibt doch ein kommunikatives Problem: Die Bürger kennen die Bundesräte besser als ihre Regierungsräte. Das Wort aus Bern hat mehr Gewicht.

Man kann nicht den Föderalismus die ganze Woche loben – und am Sonntag sagen: Jetzt wollen wir ihn nicht mehr. Das ist unser politisches System. Auch in der besonderen Lage kann der Bundesrat zudem sehr viele Massnahmen beschliessen.

Die Positivitätsrate in der Schweiz ist sehr hoch. Haben Sie eine Erklärung, warum die Schweizer so testfaul sind?

Wir sind mit rund 30000 Tests pro Tag an unserer Kapazitätsgrenze. Wir müssen noch mehr testen.

Wie lange reichen die Tests?

Wir sind sehr froh über die Schnelltests, die ab nächster Woche eingesetzt werden. Hoffentlich steigt dadurch auch die Bereitschaft in der Bevölkerung, sich testen zu lassen. Im Moment müssen die Leute an manchen Orten viel zu lange warten, bis sie einen Test machen können – und bis sie das Resultat haben. Dieses muss innerhalb von 24 Stunden vorliegen, alles andere ist zu lang.

Wieso hat es so lange gedauert mit den Schnelltests?

Es hat nicht lang gedauert.

Andere Länder setzen sie schon ein.

In gewissen Ländern mussten Schnelltests wieder vom Markt genommen werden, weil ihre Genauigkeit unter 50 Prozent lag. Wir mussten die Qualität der Tests prüfen und haben parallel dazu eine Strategie festgelegt. Die bisherigen PCR-Tests sind für das Gesundheitspersonal und die besonders gefährdeten Personen. Die Schnelltests für alle anderen. Wenn ein Schnelltest positiv ist, dann ist vorgesehen, dass man in gewissen Fällen noch einen PCR-Test macht, um ganz sicher zu sein. Das wird komplizierter für das Meldesystem und die Statistik. Es wird schwierig werden, die Entwicklung der Zahlen nach Einführung der Schnelltests zu vergleichen.

Das heisst, die Fallzahlen werden wegen der Schnelltests nochmals explodieren?

Wenn man die Testkapazitäten ändert und den Zugang zu den Tests vereinfacht, hat das sicherlich Auswirkungen – wie stark, kann ich heute nicht sagen.