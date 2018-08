Eine Tattoo-Maschine von Ebay, Farben aus dem Online-Shop – und schon kann es losgehen. Wer in der Schweiz als Tätowierer arbeiten will, muss dafür keine besonderen Voraussetzungen erfüllen. Die Ausbildung ist nicht geregelt, verbindliche Sicherheits- und Hygienestandards fehlen, die Farben kommen ohne Zulassung auf den Markt.

Die Folge: Immer wieder geraten Pfusch-Tätowierer in die Schlagzeilen. Als der Verband der Kantonschemiker vor drei Jahren die Tattoofarben auf dem Markt kontrollierte, fiel das Ergebnis verheerend aus – mehr als die Hälfte der Farben wurden als gesundheitsgefährdend eingestuft. Bei einer Kontrolle 2009 waren es sogar vier von fünf Proben.

Tattoo-TÜV soll es richten

In Deutschland, wo die Situation vergleichbar ist, sagt die Politik den Schmuddel-Anbietern nun den Kampf an. CDU und CSU schmieden Pläne für einen Tattoo-TÜV, also eine Art staatliche Sicherheitskontrolle. «Wir brauchen Zulassungsverfahren für die Farben. Wir brauchen Befähigungsnachweise für die Tätowierer. Wir brauchen einheitliche Hygienestandards», sagte die Vize-Fraktionsvorsitzende der Union, Gitta Con­ne­mann, in der Welt.

Auch in der EU tut sich etwas: Derzeit arbeitet eine Fachgruppe an einer Tattoo-Norm, die künftig für alle Mitgliedsländer gelten soll.

Luc Grossenbacher, Präsident des Verbands Schweizerischer Berufstätowierer (VST), hofft, dass auch die Schweiz bald mit den Wild-West-Zuständen aufräumt. «Das Verhältnis von seriösen zu unseriösen Tattoo-Studios beträgt in der Schweiz etwa eins zu drei», schätzt er. «Die schwarzen Schafe arbeiten in Hotelzimmern, Garagen oder in der eigenen Küche – häufig mit billigen Farben aus China und unter katastrophalen hygienischen Bedingungen.»