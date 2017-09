1. Wie dringend muss die zweite Säule wirklich saniert werden?

In der Politik herrscht die Meinung, dass die zweite Säule reformiert werden muss. Denn die Gesellschaft in der Schweiz wird immer älter. Kommt hinzu, dass an den Finanzmärkten weniger Erträge erwirtschaftet werden können als Mitte der Achtzigerjahre, als das System konstruiert wurde. Pensionskassen sind zu «Umverteilungsmaschinen» geworden: Um die Renten der Pensionäre zu bezahlen, müssen die Töpfe der Aktiven geplündert werden. Dies führt dazu, dass dieses Geld nicht längerfristig angelegt werden kann. Über die Dringlichkeit der Reform gibt es nach dem Nein der Bevölkerung zur Rentenreform unterschiedliche Meinungen.

2. Bleiben jetzt die Renten künftig gleich hoch wie heute?

Die Pensionskassen nutzen schon heute ihren gesetzlichen Spielraum. Dazu stehen ihnen der Umwandlungssatz und der technische Zinssatz zu Verfügung. Beide Sätze wurden in den vergangenen Jahren stark gesenkt, mit entsprechenden Folgen für die Neurentner. Laufende Renten wurden jedoch nicht angetastet. Eine Pensionskasse versuchte dies, doch sie wurde in diesem Frühjahr vom Gericht gestoppt.

3. Wieso sinken jetzt aber die Umwandlungssätze trotzdem?

Nach der abgelehnten Rentenreform bleibt gesetzlich alles beim Alten. Der Umwandlungssatz sinkt nicht auf 6 Prozent, sondern bleibt bei 6,8 Prozent. Mit anderen Worten: Bei einem Vorsorgekapital in der Höhe von beispielsweise 100'000 Franken erhalten die Neurentner weiterhin nach der Pensionierung lebenslänglich eine Altersrente von 6800 Franken pro Jahr garantiert. Dies gilt aber nur für den sogenannten obligatorischen Bereich der Pensionskasse. In diesem Bereich sind Löhne bis 84'600 Franken versichert. Die meisten Arbeitnehmer in der Schweiz sind jedoch einer umhüllenden Pensionskasse angeschlossen. Diese bieten Leistungen an, die über die gesetzlichen Minimalvorgaben hinausgehen. Im sogenannten überobligatorischen Bereich gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Deshalb machen Pensionskassen heute schon eine Mischrechnung und weisen insgesamt einen tieferen Umwandlungssatz aus. So senkte der Rüstungs- und Technologiekonzern Ruag den Umwandlungssatz auf 4,57 Prozent. Bei der Pensionskasse der Bundesangestellten, Publica, wird mit 5,09 Prozent gerechnet. Und auch die aargauische Pensionskasse (APK) hat vergangene Woche angekündigt, dass sie den Umwandlungssatz ab 2019 stufenweise auf 5,3 Prozent senken will.