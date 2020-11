«Wie würde Gott bei der Konzern-Initiative abstimmen?» – so antwortete der Pfarrer

Dem treuen SRF-«Arena»-Publikum wurde gestern Abend ein Déjà-vu geboten. Das Team um Moderator Sandro Brotz lud zum zweiten Mal Befürworterinnen und Gegner der Konzernverantwortungsinitiative zum Schlagabtausch ein, damit sich die Stimmbevölkerung neun Tage vor der Abstimmung ein neues, besseres oder anderes Bild machen kann.

Es gehe nämlich um jede Stimme, sagte Brotz zu Beginn der Sendung. Vor wenigen Tagen wurde das neuste Umfrage-Ergebnis zur Konzernverantwortungsinitiative bekannt: Das «Nein»-Lager konnte aufholen, sichere Prognosen für den Abstimmungssonntag sind praktisch unmöglich.

Glencore und Nestlé fehlten

Mit dabei in der inneren Runde waren der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch (im Verlauf der Sendung als «bürgerlicher SPler» bezeichnet) und Christoph Sigrist, reformierter Pfarrer am Grossmünster Zürich – beide auf der Befürworterseite. Auf der Gegenseite standen der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser (später mehrfach als die eine Hälfte des Nositsch-Duos bezeichnet) und die Luzerner CVP-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger.

Die Namen und Gesichter aller Studiogäste kann man sich ganz unten durchklicken. Erwähnt sei an dieser Stelle lediglich noch, dass einmal mehr die Chefs von Grosskonzernen wie Glencore und Nestlé gefehlt hatten. Sie gaben in den vergangenen Tagen zwar diversen Zeitungen sehr grosse Interviews. Präsent in der Diskussion im SRF-Studio 8 waren sie aber nicht – man habe sie angefragt, sagte Brotz kurz vor der Sendung.

Volk redete mit und stellte Fragen

Sandro Brotz musste dem Fernsehpublikum etwas Neues liefern, weil sich die Streitpunkte zur Initiative zwischenzeitlich nicht gross verändert hatten und die Sendung keinen Grosskonzern-Chef vor die Kamera locken konnte.