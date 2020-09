«Wie viele von euch haben schon in der Landwirtschaft gearbeitet?» Klimaaktivisten verärgern Marktfahrer

Am Montagabend kam das Ultimatum der Stadt Bern: Bis heute Mittag müssen die Aktivisten den Bundesplatz räumen. Als Alternative können sie ihr Camp auf dem Waisenhausplatz, nur ein paar wenige hundert Meter vom Bundesplatz, aber mitten in der Stadt, aufschlagen. Ob die Aktivisten auf das Angebot einsteigen werden ist unklar. Am Montagabend diskutierten sie drei Optionen. 1. Da bleiben mit allen Konsequenzen, sprich eine Räumung durch die Polizei. 2. Mit der Stadt weiter verhandeln und allenfalls der Bitte nach Räumung der Strasse für den öffentlichen Verkehr und die Rettungskorridore nachgeben. 3. Auf den Waisenhausplatz umziehen. Vorsorglich wurde das Medienteam schon mal aufgefordert, über die sozialen Medien weitere Aktivisten zu mobilisieren, falls es zu einer Räumung des Platzes kommt. «Wir sind gekommen um zu bleiben», sagen sie immer wieder. Und sie sehen sich im Recht: Ihr Protest sei alternativlos.