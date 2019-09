Am Anfang konnte man sie kaum verstehen. Corinne K. sprach leise, schluchzte und weinte, als sie zum Mord befragt wurde, den sie zusammen mit ihrem Mann und einem Kollegen begangen haben soll.

Die Tränen passten zur Geschichte, die sie vortrug. Sie handelt von einer zerrütteten Ehe der Verkäuferin mit Thomas K., dem Haupttäter, und von Geldsorgen. «Wir hatten gegen aussen ein erfolgreiches Transportunternehmen und führten eine glückliche Ehe. Aber in Wahrheit ging ich fremd und wir versanken in Schulden.»

In die beiden Tötungen, die Thomas K. bereits am ersten Verhandlungstag, am Montag, gestanden hatte, war Corine K. unterschiedlich involviert. Sie stritt aber eine direkte Tatbeteiligung ab.

Mit der Affäre im Wellnessbad

Während ihr Mann, von dem sie sich nun scheiden lassen will, im März 2016 das erste Opfer, einen damaligen Geschäftspartner im gemeinsamen Haus in einer abgelegenen Gegend in Bern festhielt, war sie mit ihrer «damaligen Affäre» im Wellnessbad.

Als sie zurückkam, traf sie nicht nur auf Thomas K. und dessen Freund Markus N., sondern auch auf den gefesselten Geschäftspartner, einen Serben aus dem Kanton Bern. Corine K. ging ihnen dann zur Hand, etwa, indem sie Kabelbinder reichte. Trotzdem will sie nichts von der Gewalt mitbekommen haben, welche ihr Mann dem Opfer antat.

Während der Tötung, war sie damit beschäftigt, den Mercedes abzuholen, den ihr Mann dem Geschäftspartner, einem Serben aus Bern, abnehmen wollte, als Entschädigung für angebliche Schulden in der Höhe von 40 000 Franken.