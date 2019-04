Die SVP scheint ausser Form, ausgerechnet im Eidgenössischen Wahljahr. Bei Kantonsratswahlen erleidet sie happige Einbussen, in Zürich minus 5,6 Prozent. Die Führungsriege der Zürcher Kantonalpartei ist zurückgetreten, die Initialzündung dazu gab Parteiübervater Christoph Blocher. Bundesrat Ueli Maurer kritisiert, man könne nicht nur stets «Nein» sagen, ohne Lösungen zu präsentierten. In der Bundeshausfraktion diagnostizieren einige Mitglieder unter dem Siegel der Anonymität «Quereinsteigern», den Taktgebern in der Partei, fehlende Bodenständigkeit, etwa beim Journalisten Roger Köppel oder der Ems-Chefin Magdalena Martullo-Blocher. Und obendrein beherrschen nicht Asylchaos, Ausländerkriminalität oder neue Zuwanderungsrekorde die mediale Agenda, sondern der Klimawandel.

Wie beurteilt Christoph Blocher den Zustand der SVP. Der alt Bundesrat wurde um Dutzende Interviews gebeten. Am Dienstagmorgen gab er eines in einem Restaurant am Hauptbahnhof Zürich – für Dutzende Journalisten. Wir fassen die Pressekonferenz in sieben Punkten zusammen.