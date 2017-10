Es ist die letzte Woche der Herbstsession, als der neu gewählte FDP-Bundesrat Ignazio Cassis in Bern auf der Strasse zufällig CVP-Nationalrat Marco Romano über den Weg läuft. Cassis hat eigentlich alle Hände voll zu tun: Am 1. November bezieht er im Bundeshaus West das Büro von Didier Burkhalter. Bis dahin muss er sich in die Wirrungen der Schweizer Aussenpolitik einarbeiten und den Kreis seiner engsten Mitarbeiter bestimmen. Aber er nimmt sich eine halbe Stunde Zeit, um mit Romano einen Kaffee trinken zu gehen. Die beiden Männer wohnen im Tessin keine zwanzig Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. «Cassis hat Einblick in alle Unterlagen. Er arbeitet hart», erzählt Romano einen Tag nach dem spontanen Treffen.

Wer wird die Nummer zwei?

Der wohl wichtigste Posten im Aussendepartement (EDA) – neben dem Bundesrat selber – ist jener von Staatssekretärin Pascale Baeriswyl. Das EDA bezeichnet sie als «erste Ansprechpartnerin des Bundesrats in aussenpolitischen Belangen». Sie ist die Nummer zwei hinter Didier Burkhalter, der die Baslerin vor nicht einmal einem Jahr ins Amt gehievt hat. In einem Interview in der aktuellen Ausgabe der «Schweizer Illustrierten» lässt Baeriswyl durchblicken: Der Abgang schmerzt sie. «Ich war sehr traurig, dass er geht. Er war ein grossartiger Aussenminister.» Als SP-Mitglied steht sie besonders bei der SVP unter Verdacht, eine zu linke Aussenpolitik zu betreiben. Wird sie nun vom betont bürgerlichen Cassis ausgewechselt? Dafür würde sprechen, dass der Tessiner vor und nach seiner Wahl in die Landesregierung einen «Reset» in der Europapolitik versprochen hat. Doch noch gibt es keine Hinweise auf eine Rochade im Staatssekretariat.

Baeriswyl selbst sagt, mit Cassis habe sie schon mehrere Sitzungen abgehalten. Bei der Fahrt an die Bundesratsfeier in Bellinzona sei sie neben ihm gesessen. «Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Er bringt als Tessiner eine andere Mentalität in die Landesregierung.»